04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Okullar ne zaman açılacak, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün başlayan uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Daha önce 21 Eylül'de açılacağı duyurulan okulların, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle açılıp açılmayacağı merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de okullarda 5 gün tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 13:34
  • 1
  • 12
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim öğretim dönemi yüz yüze eğitim ile devam edecek. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerden kaynaklı vaka sayısında görülen artış nedeniyle okulların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.

  • 3
  • 12
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

1. 2. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

  • 4
  • 12
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

BURSLULUK SINAVI YARIN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak.

  • 5
  • 12
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.