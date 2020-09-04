ANA SAYFA
MEB açıklamaları: 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
Okullar ne zaman açılacak, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün başlayan uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Daha önce 21 Eylül'de açılacağı duyurulan okulların, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle açılıp açılmayacağı merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de okullarda 5 gün tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, 2 gün okul 5 gün tatil mi olacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 13:34
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12