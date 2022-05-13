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Haberler Galeri YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

Öğrenci affı şartları neler? Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı ile ilgili müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2022 yılında öğrenci affı geleceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öğrenci affının şartlarını merak etmeye başladı. Bu kapsamda YÖK öğrenci affı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, YÖK 2022 öğrenci affı son durum nedir? Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:08
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YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

Öğrenci affı başvuru tarihi ve şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti'den öğrenci affı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Belirli nedenlerden dolayı kaydı silinen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YÖK 2022 öğrenci affı son durum nedir? Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affının gündeme alındığını söyledi. AK Partili Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattık." ifadelerini kullandı.

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YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YÖK tarafından 2022 öğrenci affı duyurusu henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihi de henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

En son YÖK'ün aldığı kararla 2018 yılında gerçekleştirilen öğrenci affıyla binlerce kişi okuluna geri dönebilmişti. AK Parti'den öğrenci affı açıklaması gelmesinin ardından öğrenci affından faydalanma şartlar araştırılıyor. 2022 öğrenci affı şartları henüz açıklanmadı fakat 2018 yılında yapılan öğrenci affında şu şartlar belirlenmişti:

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YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

2018 ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak, verilen bu yetki çerçevesince vakit geçirmeksizin söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yükseköğretim kurumlarımızla paylaşılmıştır.