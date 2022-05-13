13 Mayıs 2022, Cuma
YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...
Öğrenci affı şartları neler? Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı ile ilgili müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2022 yılında öğrenci affı geleceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öğrenci affının şartlarını merak etmeye başladı. Bu kapsamda YÖK öğrenci affı başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, YÖK 2022 öğrenci affı son durum nedir? Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:08
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