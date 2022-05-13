YÖK 2022 öğrenci affı son dakika: Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi...

Öğrenci affı başvuru tarihi ve şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti'den öğrenci affı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Belirli nedenlerden dolayı kaydı silinen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YÖK 2022 öğrenci affı son durum nedir? Lisans ve yüksek lisans öğrenci affı şartları neler? Üniversite öğrenci affı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...