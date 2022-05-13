13 Mayıs 2022, Cuma
Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!
Öğrenci affı nedir? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları sonrası öğrenci affı gündeme geldi. Üniversitelerde eğitim gören ancak bazı nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencileri yakından ilgilendiren düzenleme hakkında detaylar belli oldu. Peki, öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini ilgilendiren öğrenci affı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:42
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