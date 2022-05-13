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Haberler Galeri Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!

Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!

Öğrenci affı nedir? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları sonrası öğrenci affı gündeme geldi. Üniversitelerde eğitim gören ancak bazı nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencileri yakından ilgilendiren düzenleme hakkında detaylar belli oldu. Peki, öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini ilgilendiren öğrenci affı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:42
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Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!

Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Belirli nedenlerle kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı verilecek öğrenci affı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Terör suçu haricindeki tüm öğrencileri kapsaması beklenen öğrenci affı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, belirli nedenlerle kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı verilen uygulamadır.

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Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!
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Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!
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Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!