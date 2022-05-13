Öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı detayı son dakika açıklandı! Lisans ve yüksek lisans öğrencileri dikkat!

Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Belirli nedenlerle kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı verilecek öğrenci affı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Terör suçu haricindeki tüm öğrencileri kapsaması beklenen öğrenci affı ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, öğrenci affı nedir? 2022 öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...