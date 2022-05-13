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Haberler Galeri MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde bugünü işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin heyecanla beklediği tarihi açıkladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi hakkında detaylar belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:22
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MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında detaylar açıklandı. Buna göre, uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler, heyecan içinde sınav takvimini araştırıyor. 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru ve sınav aşamasına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

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MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

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MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunanların, başvuru sonuçları 14 Haziran 2022 Salı günü açıklanacak.

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MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Eğitim programı tarihleri şu şekilde:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

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MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.