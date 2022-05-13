MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında detaylar açıklandı. Buna göre, uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler, heyecan içinde sınav takvimini araştırıyor. 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru ve sınav aşamasına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? 2022 uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...