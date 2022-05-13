13 Mayıs 2022, Cuma
MEB son dakika: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? Beklenen tarih belli oldu
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde bugünü işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin heyecanla beklediği tarihi açıkladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi hakkında detaylar belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ne zaman başlıyor? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:22
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