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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?
Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı uzun süren bekleyişin ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklandı. Kurum, üniversitelerin akademik takvimlerini 1 Ekim tarihine göre ayarlamalarını istedi. Pandeminin etkisini gösterdiği Mart ayında üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Öğrenciler açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 18:12
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