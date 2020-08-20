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Haberler Galeri YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı uzun süren bekleyişin ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklandı. Kurum, üniversitelerin akademik takvimlerini 1 Ekim tarihine göre ayarlamalarını istedi. Pandeminin etkisini gösterdiği Mart ayında üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Öğrenciler açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 18:12
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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin son bulması sonrasında öğrenciler ve ara sınıflarda halen eğitim gören öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, okulların akademik takvimlerini 1 Ekim'de açılacak şekilde hazır tutmalarını istedi. Peki, Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK TARİH VERDİ...

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

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YÖK 2020 son dakika üniversite açıklaması! Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? 2020-2021 üniversiteler online eğitim mi olacak?

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.