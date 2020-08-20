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Haberler Galeri 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

Bursluluk sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İOKBS 2020 sınav tarihi belli oldu. Sınav hazırlığında olan binlerce öğrenci sınav tarihi ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:10
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2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

2020 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav tarihi ilk ve ortaöğretim öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı meraka son verdi ve tarihi açıkladı. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.

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2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe),bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.