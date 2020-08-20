2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB son dakika! İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında?

Bursluluk sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İOKBS 2020 sınav tarihi belli oldu. Sınav hazırlığında olan binlerce öğrenci sınav tarihi ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...