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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?
YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sınavına katılan adaylar 4-16 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. Binlerce aday gözünü ÖSYM tarafından yapılacak son dakika YKS açıklamasına çevirmiş durumda. 2020 yılı için yayımlanan YKS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre üniversite kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 18:38
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