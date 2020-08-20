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Haberler Galeri ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sınavına katılan adaylar 4-16 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. Binlerce aday gözünü ÖSYM tarafından yapılacak son dakika YKS açıklamasına çevirmiş durumda. 2020 yılı için yayımlanan YKS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre üniversite kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 18:38
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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS tercihlerini 4-16 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. YKS sınavı 25-26 tarihinde TYT, AYT ve YDT alanlarında yapılan sınavın sonuçları açıklandığında öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları yarın (21 Ağustos) açıklanabilir. ÖSYM, daha önce açıkladığı tercih sonuçlarını 10.00'da erişime açmıştı. YKS tercih sonuçlarının da sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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ÖSYM son dakika! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.