YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci YKS tercihlerini 4-16 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. YKS sınavı 25-26 tarihinde TYT, AYT ve YDT alanlarında yapılan sınavın sonuçları açıklandığında öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...