Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!

Her bebek için ayrı bir tedavi uygulansa da günde 8 kez bebeğin yanına bakım için gidiliyor. Bebeğin alt ve vücut bakımı yapılıyor. Bebekler, her gün en az bir kere yıkanıyor. Damar yolları açılıyor. Bebeğin ailesi görüntülü aranıp bebeğin son hali gösteriliyor. Sağlık çalışanlarının artık tükendiğini ifade eden hastanenin yoğun bakım sorumlusu Erkan Ak şöyle konuştu: "Şu anda sürecin başındaki tedirginliğimiz, endişemiz, korkumuz ortadan kalktı ama sürecin uzaması ve sonunun belli olmaması bizi psikolojik ve fiziksel açıdan tükenmişliğe getirdi.