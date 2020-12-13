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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar! Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar! Okmeydanı'da bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları koronavirüse yakalanan anneler ve doğan bebekleriyle özel olarak ilgileniliyor. Ayrı bir yeni doğan yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere hemşireler anne şefkatiyle yaklaşıyor. Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 11:40
Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!
Koronavirüsle savaşta İstanbul'daki en önemli adreslerden biri, Okmeydanı'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi. İstanbul'un koronavirüs pozitif hasta yükünü çeken hastanede Kadın Doğum Servisi'nde gebelik sürecinde virüse yakalanan anne adaylarının tedavileri sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!
Koronavirüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Koruyucu ekipman giyen sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor. Doğumhaneler ise yenidoğan sesleriyle yankılanıyor.
Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!
NİNNİ SÖYLÜYORLAR
Yeni doğanlar, sağlık kontrolleri ve testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yenidoğan yoğun bakım servisine alınıyor. Anne ve bebeğin kavuşmasını hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatif gelmesinin ardından anne, bebeğine kavuşuyor.
Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!
Bu süre içinde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onlara ninniler söylüyor. Koronavirüs salgınının minik mağdurlarına anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar her şeyiyle ilgileniyor.
Yoğun bakım bölümünde tutulan bebeklere anne şefkatiyle bakıyorlar!
Her bebek için ayrı bir tedavi uygulansa da günde 8 kez bebeğin yanına bakım için gidiliyor. Bebeğin alt ve vücut bakımı yapılıyor. Bebekler, her gün en az bir kere yıkanıyor. Damar yolları açılıyor. Bebeğin ailesi görüntülü aranıp bebeğin son hali gösteriliyor. Sağlık çalışanlarının artık tükendiğini ifade eden hastanenin yoğun bakım sorumlusu Erkan Ak şöyle konuştu: "Şu anda sürecin başındaki tedirginliğimiz, endişemiz, korkumuz ortadan kalktı ama sürecin uzaması ve sonunun belli olmaması bizi psikolojik ve fiziksel açıdan tükenmişliğe getirdi.