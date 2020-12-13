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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı? ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin ter döktüğü sınav sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar değerlendirme sonunda aldıkları puan ile tercihlerini yapacak. Binlerce vatandaş ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 20:03
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Kasım tarihinde tüm Türkiye'de 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyenler aldıkları puan neticesinde tercihlerini yapabilecek. Kurum tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından açıklamanın gelmesi bekleniyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.
KPSS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım'da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Saplık Bakanlığı atama sonuçları için ÖSYM'den net tarih geçilmiş değil. Bir önceki atama sonuçları 19. günde açıklanmıştı. Şimdi gözler 26 Aralık tarihinde...
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.