KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Kasım tarihinde tüm Türkiye'de 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyenler aldıkları puan neticesinde tercihlerini yapabilecek. Kurum tarafından değerlendirmelerin sona ermesinin ardından açıklamanın gelmesi bekleniyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuçları bu ay açıklanır mı?