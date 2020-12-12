KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

En az bir sınavı yüz yüze yapmayı planladıklarını dile getiren Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta karne vermek istediklerini dile getirdi. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğunuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz."