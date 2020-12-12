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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar iptal edilmişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala okullardaki son durum merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk, gündeme ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:39
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