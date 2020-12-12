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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar iptal edilmişti. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala okullardaki son durum merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk, gündeme ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:39
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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle Türkiye'de bazı önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda okulların yıl sonuna kadar online devam edeceği bildirilmişti. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, okulların hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yüz yüze eğitim ile ilgili 4 Ocak'ın iyimser bir tarih olduğunu ancak kesin sonuçların ilerleyen günlerde belli olacağını dile getiren Bakan Selçuk, önümüzdeki hafta içi yapılacak Kabine toplantısına işaret etti. Toplantıda yapılacak değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitim ile ilgili kararın verileceği bildirildi.

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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

4 OCAK'TA OKULLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK MI?

4 Ocak'ta okulların hepsinin mi yoksa kademeli olarak mı açılacak sorusuna Bakan Selçuk, Hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında yapılacak olan değerlendirmeler ve salgının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen de açılabileceğini kademeli olarak da başlangıç olabileceğini söyledi.

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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Bakan Selçuk yarıyı tatili ile ilgili, "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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MEB son açıklamalar: 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son durum...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

En az bir sınavı yüz yüze yapmayı planladıklarını dile getiren Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta karne vermek istediklerini dile getirdi. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğunuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz."