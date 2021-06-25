YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

Son dakika... YKS'ye saatler kala ÖSYM'den öğrencilere uyarı geldi. 2021 YKS'ye başvuru yapan adaylardan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL