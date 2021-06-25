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Haberler Galeri YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

Son dakika... YKS'ye saatler kala ÖSYM'den öğrencilere uyarı geldi. 2021 YKS'ye başvuru yapan adaylardan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:20
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YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS için saatler kaldı. Üniversite sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınav saatini beklemeye başladı. Sınavla ilgili son gelişmeleri merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM ise öğrencilere sınava giriş belgesi ile ilgili uyarılarda bulundu. İşte haberin detayları...

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YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

BUNU YAPMAYAN SINAVA KATILAMAYACAK!

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklar.

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YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLANLAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç),her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla(şeffaf/numaralı gözlük hariç),banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,