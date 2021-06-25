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Haberler Galeri Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 Temmuz tarihli normalleşme sürecine günler kala son pazar günü akıllarda soru işaret bıraktı. Milyonlarca vatandaş "pazar günü kısıtlama var mı?" sorusunun cevabını arıyor. Peki 27 Haziran pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:13
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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılama ile birlikte vakaları düşürerek büyük bir nefes aldı. Aşılama yaşı 18'e kadar inerken Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta son kez uygulanacağı bilinirken detaylar şöyle;

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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

BU HAFTA YASAK BİTİYOR MU?

27 Haziran Pazar günü son kez tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.

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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.

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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar

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