25 Haziran 2021, Cuma
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Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 Temmuz tarihli normalleşme sürecine günler kala son pazar günü akıllarda soru işaret bıraktı. Milyonlarca vatandaş "pazar günü kısıtlama var mı?" sorusunun cevabını arıyor. Peki 27 Haziran pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 11:13
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