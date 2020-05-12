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Haberler Galeri YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 YKS sınavının tarihini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, YKS'de son durum nedir? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:11
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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS'nin hangi tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, YKS'de son durum nedir? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman? İşte merak edilenler...

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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS KONULARI NELER?

İşte 2020 YKS konuları:

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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, 'Hikaye' ve 'Şiir' ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.