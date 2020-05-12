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YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
YKS ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 YKS sınavının tarihini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, YKS'de son durum nedir? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:04Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:11