YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS'nin hangi tarihte gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, YKS'de son durum nedir? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman? İşte merak edilenler...