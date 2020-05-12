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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Corona virüs salgını ile mücadelede ön safta yer alarak amansız mücadele eden ve tüm kesimin taktirini kazanan hemşirelerin bir günü 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde görüntülendi. Hastaneye girişten, hastaların tedavi sürecine kadar her anları görüntülenen hemşireler yaşadıklarını anlatırken, duygulandırdı. Fedakar bir mesleği icra eden hemşireler kimi zaman en sevdiklerinden uzak kalırken kimi zaman tehlikeyle en yakın temas halinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:50
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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Korona virüs ile mücadelede akla ilk gelen pandemi hastanelerinden biri olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla hemşirelerin hastane servisinde ve yoğun bakım ünitesinde bir günde neler yaşadıkları İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Sabah erken saatlerde hastaneye gelen hemşireler öncelikle olarak giyinme odalarına giderek burada maske, tulum, gözlük ve daha birçok koruyucu ürünlerini üzerlerine giyiyorlar. Daha sonra korona virüs hastalarının olduğu odaları tek tek gezen hemşireler, her gün rutin olarak hastaların ateş, nabız ve diğer kontrollerini yapıyor.

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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Korona virüs şüphesi bulunan kişilerin örnekleri ise cam bölme arkasından alınıyor. Hastanede durumu kritik olmayan hastaların tedavisi normal odalarda devam ederken durumu ciddi olan hastalar ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınıyor.

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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Hemşireler hem normal odalarda hem de yoğun bakım ünitesinde amansız bir mücadele veriyor. Öte yandan hemşireler virüsün ailelerine temas yolu ile bulaşma riskine karşılık vak'anın görüldüğü ilk günden bu yana ailelerinden uzak kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini yıprattığını belirten hemşireler bir an önce normal hayata dönmek istediklerini belirtti.