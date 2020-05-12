Bugün onların günü! Koronavirüs sürecinin fedakar hemşireleri!

Corona virüs salgını ile mücadelede ön safta yer alarak amansız mücadele eden ve tüm kesimin taktirini kazanan hemşirelerin bir günü 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde görüntülendi. Hastaneye girişten, hastaların tedavi sürecine kadar her anları görüntülenen hemşireler yaşadıklarını anlatırken, duygulandırdı. Fedakar bir mesleği icra eden hemşireler kimi zaman en sevdiklerinden uzak kalırken kimi zaman tehlikeyle en yakın temas halinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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