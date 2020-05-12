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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

Türkiye ile ABD arasında uzun bir süre tartışmalara neden olan F-35 savaş uçaklarıyla önemli gelişmeler yaşanabilir. Koronavirüsle birlikte ülke ekonomileri büyük zarar gördü. Ekonomide küçülme kararı alan birçok ülke, savunma harcamalarını ikinci plana atıyor. F-35'lerin yüksek maliyeti sebebiyle, ekonomik olarak zor durumda kalmak istemeyen ABD, yönünü tekrardan Türkiye'ye çevirebilir.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:16
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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

TRT Haber'de yer alan habere göre; Sadece Türkiye'ye verilip verilmeyeceği değil, üretim süreci ve bu sırada yaşanan sorunlar, krizler ve kimi çıkmazlarla da sürekli gündemde olan F-35 savaş uçağı projesinde yeni bir dönem başlayabilir.

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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, projede Türkiye'nin rolünün bir şekilde devam ettiğinin de kamuoyuna ilanı oldu.

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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

Demir'in konuyla ilgili bir soruya "Firmalarımız üretime ve teslimatlara devam ediyor. Bu süreçten edinilen derslerle beraber kararın tekrar düşünüleceğini görüyoruz. Mart 2020'de duracağı söylendi ama durmadı. Devam ediyor. Biz programa sadığız. Projeye katkımız herkes tarafından görülüyor. Biz hiç durdurma olmayacakmış gibi üretime devam ediyoruz. Devam etmeye de devam edecekler" yanıtını vermesi gözleri bir kez daha F-35 projesine çevirdi.

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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE TEDARİK ZİNCİRİ BOZULDU

Savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, F-35 Lightning II uçağının üreticisi olan Lockheed Martin şirketinin CEO'su Marillyn Hewson'ın Kovid-19'dan dolayı tedarik zincirlerinin ve üretim faaliyetlerinin aksadığını açıklamasının üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

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Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

"Lockheed Martin şirketinin CEO'su bu nedenle de F-35 için 2020 yılı satış ve teslimat hedeflerine ulaşamayabileceklerini açıklamıştı" bilgisini paylaşan Mevlütoğlu, projenin işleyiş sürecine dair şunları söyledi: