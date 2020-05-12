Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi
Türkiye ile ABD arasında uzun bir süre tartışmalara neden olan F-35 savaş uçaklarıyla önemli gelişmeler yaşanabilir. Koronavirüsle birlikte ülke ekonomileri büyük zarar gördü. Ekonomide küçülme kararı alan birçok ülke, savunma harcamalarını ikinci plana atıyor. F-35'lerin yüksek maliyeti sebebiyle, ekonomik olarak zor durumda kalmak istemeyen ABD, yönünü tekrardan Türkiye'ye çevirebilir.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:12Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:16