Türkiye'ye önemli bir fırsat doğdu! ABD'de F-35 krizi

Demir'in konuyla ilgili bir soruya "Firmalarımız üretime ve teslimatlara devam ediyor. Bu süreçten edinilen derslerle beraber kararın tekrar düşünüleceğini görüyoruz. Mart 2020'de duracağı söylendi ama durmadı. Devam ediyor. Biz programa sadığız. Projeye katkımız herkes tarafından görülüyor. Biz hiç durdurma olmayacakmış gibi üretime devam ediyoruz. Devam etmeye de devam edecekler" yanıtını vermesi gözleri bir kez daha F-35 projesine çevirdi.