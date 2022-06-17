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YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

YKS'de oje yasak mı, giyim kuralı var mı? Milyonlarca öğrenci 18-19 Haziran'da YKS sınavına katılacak. YKS'de herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler, sınav öncesi bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda YKS'de yasak olan araç ve gereçler gündeme geldi. Peki, YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:52
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YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

YKS'de oje yasak mı? Üniversite sınavına saatler kaldı. Sınav öncesinde ÖSYM tarafından dikkat edilmesi gerekenler açıklandı. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında, sınavda giyim kuralına ilişkin detaylar oldu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren YKS'de dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

YKS'DE GİYİM KURALI VAR MI?

YKS sınavında herhangi bir giyim kuralı bulunmuyor.

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YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

YKS'DE OJE YASAK MI?

YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.

İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar:

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YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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YKS’de oje yasak mı? ÖSYM YKS’de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,