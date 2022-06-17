YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?

YKS'de oje yasak mı, giyim kuralı var mı? Milyonlarca öğrenci 18-19 Haziran'da YKS sınavına katılacak. YKS'de herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler, sınav öncesi bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda YKS'de yasak olan araç ve gereçler gündeme geldi. Peki, YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte cevaplar...