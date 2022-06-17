17 Haziran 2022, Cuma
YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?
YKS sınavında kalem veriliyor mu? 2022 YKS TYT AYT sınavı 18-19 Haziran'da yapılacak. Sınava saatler kala bazı sorular gündeme geldi. Sınava kalem silgi götürülüp götürülmemesi gerektiğini merak eden öğrenciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından YKS sınavı ile ilgili merak edilen tüm detaylar açıklandı. Peki, YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.06.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 12:06
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