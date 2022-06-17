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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

YKS sınavında kalem veriliyor mu? 2022 YKS TYT AYT sınavı 18-19 Haziran'da yapılacak. Sınava saatler kala bazı sorular gündeme geldi. Sınava kalem silgi götürülüp götürülmemesi gerektiğini merak eden öğrenciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından YKS sınavı ile ilgili merak edilen tüm detaylar açıklandı. Peki, YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 12:06
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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM tarafından 2022 üniversite sınavı bu hafta sonu yapılacak. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği üniversite sınavında kalem ve silgi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM sınav kılavuzu ile merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınavına girecek öğrencilerin sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,