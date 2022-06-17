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Haberler Galeri YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 11:36
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YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonucu ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava ilişkin bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.