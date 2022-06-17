17 Haziran 2022, Cuma
YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak öğrenciler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.06.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 11:36
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