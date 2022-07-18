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YKS'de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ait sayısal bilgiler paylaşıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün 2022 YKS'ye ilişkin değerlendirmelerinin ardından gözler iptal edilen sorulara çevrildi. Sınav sonuçları ile birlikte iptal edilen soru olup olmadığı araştırılıyor. Peki, YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:14
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YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 YKS'ye ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sınav sonuçlarının bugün erişime açılmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. TYT AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler, YKS'de herhangi bir sorunun iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru için adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil için 80 soru soruldu ve adaylara 120 dakika süre verildi. 2022-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı.

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YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.

Aygün, 18-19 Haziran'da üç oturumda gerçekleştirilen ve ilan edilen takvimden 2 gün önce bugün sabah saatlerinde açıklanan 2022-YKS sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

2022-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Aygün, "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava girmedi." diye konuştu.

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YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

Aygün, TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 78'inin oturumlara katıldığını belirtti.

TYT'ye giren kadın ve erkek aday sayısının hemen hemen aynı iken AYT'ye giren adayların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47 sinin erkek olduğunu aktaran Aygün, YDT'ye katılan adayların ise yüzde 60'ının kadın, yüzde 40'nın erkek olduğunu ifade etti.