18 Temmuz 2022, Pazartesi
YKS'de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?
YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ait sayısal bilgiler paylaşıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün 2022 YKS'ye ilişkin değerlendirmelerinin ardından gözler iptal edilen sorulara çevrildi. Sınav sonuçları ile birlikte iptal edilen soru olup olmadığı araştırılıyor. Peki, YKS'de iptal edilen soru var mı? 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:14
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