YKS’de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?

2022-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Aygün, "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava girmedi." diye konuştu.