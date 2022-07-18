18 Temmuz 2022, Pazartesi
Yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS TYT AYT yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? Üniversite sınavı puan hesaplama...
YKS yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler puan hesaplama işlemlerine çevrildi. TYT AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, yerleştirme puanı hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS TYT AYT yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? Üniversite sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:32
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