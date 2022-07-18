Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı, son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Söz konusu eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenler, eğitimlerin takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi ne zaman? İşte haberin detayları...