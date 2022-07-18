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Haberler Galeri Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı, son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Söz konusu eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenler, eğitimlerin takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:01
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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandıktan sonra eğtime katılacak öğretmenler belirlendi. Temmuz'un sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde eğitim programı takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Eğitim programı tarihleri şu şekilde:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022

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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

YAZILI SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.