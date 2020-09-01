MEB son dakika: Ders kitapları ne zaman verilecek? 2020 okul kitapları ne zaman dağıtılacak? Yüz yüze eğitim... Son dakika haberi... Ders kitapları ne zaman verilecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile 31 Ağustos'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı duyuruldu. Yeni dönem hazırlıklarına devam eden öğrenciler ile velileri, okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladılar. Peki, ders kitapları ne zaman verilecek? 2020 okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 16:50
Son dakika... Ders kitapları ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin takvimi açıklandı. 31 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim süreci ile başlayan yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar devam ediyor. Eylül ayına girilmesi ile birlikte yüz yüze eğitim dönemine ilişkin ders kitaplarının ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, ders kitapları ne zaman verilecek? 2020 okul kitapları ne zaman dağıtılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DERS KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta başlatılan ve 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitim sürecinin ardından okullar yüz yüze eğitimle, öğrenim faaliyetleri devam edecek. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söylemişti. Okullarda kitapların bu haftadan itibaren dağıtılması bekleniyor.
BAKAN SELÇUK'UN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim ile açılacak.
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna ise "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız" yanıtını verdi.