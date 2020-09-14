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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?
YKS ek tercih ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıramayan öğrenciler, ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. On binlerce öğrenci, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:11Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:18