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Haberler Galeri YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıramayan öğrenciler, ek tercihlerin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. On binlerce öğrenci, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:18
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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Milyonlarca öğrenci ilk defa üniversiteye kayıt yaptırmanın heyecanını yaşarken, tercih sonucuna göre herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirmelerin takvimini beklemeye başladılar. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala ek tercih için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2020 YKS üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS boş kontenjan ve taban puanlar açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı kılavuz ile birlikte belli olacak. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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YKS'de ek tercih dönemi! 2020 üniversite ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjan, taban puanlar açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.