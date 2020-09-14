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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?
Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu olan bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Uzun süredir bekçi alımı ilanını bekleyenler, 2020 1. dönem alımlarının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Bütün gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 16:38
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