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Haberler Galeri Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu olan bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Uzun süredir bekçi alımı ilanını bekleyenler, 2020 1. dönem alımlarının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Bütün gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 16:38
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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM tarafından 400 bekçi alımı büyük heyecan yaratmıştı. Lise ve dengi okul mezunu şartı aranan alımların hangi illere yapılacağı merak edilen başka husus oluyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM 2020 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.