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Haberler Galeri MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2020-2021 eğitim yılı öncesinde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül tarihinde 1. sınıf ve okul öncesinin okula başlayacağını açıkladı. Diğer sınıfların açılış tarihi için Bakanlık çalışmalarını yürütüyor. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 18:22
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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz günlerde öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. sınıf ve okul öncesi için okulların 21 Eylül günü başlayacağını açıkladı. Diğer kademelerin ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB TAKVİMİ İLE KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak okullar ne zaman açılacak sorusuna net cevabı vermiş ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre; alınan karar doğrultusunda önümüzdeki pazartesi günü ilk olarak okullara birinci sınıf öğrencilerinin gideceği bildirildi...

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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINCI SINIFLAR İLE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?

3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.

4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.