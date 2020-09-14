Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortasına geldiğimiz günlerde öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. sınıf ve okul öncesi için okulların 21 Eylül günü başlayacağını açıkladı. Diğer kademelerin ne zaman başlayacağı ise öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...