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MEB son açıklamalar sayfası! Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020?
Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2020-2021 eğitim yılı öncesinde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül tarihinde 1. sınıf ve okul öncesinin okula başlayacağını açıkladı. Diğer sınıfların açılış tarihi için Bakanlık çalışmalarını yürütüyor. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Okullar açılacak mı, kaç gün kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar ne zaman açılacak 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 18:17Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 18:22