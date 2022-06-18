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Haberler Galeri YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS'de baraj kalktı mı? Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ter döküyor. Pazar günü ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. YKS ile birlikte en çok merak edilenler arasında baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri yer alıyor. Peki, YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte üniversite sınavı puan hesaplama işlemleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:55
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YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS'de baraj kalktı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak adlandırılan üniversite sınavı bu hafta sonu tamamlanacak. Milyonlarca aday geleceğini belirlemek için YKS'ye katılıyor. YKS'nin başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında YKS puan hesaplama oldu. Peki, YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS'DE BARAJ KALKTI MI?

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

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YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

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YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.