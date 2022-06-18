YKS’de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!

YKS'de baraj kalktı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak adlandırılan üniversite sınavı bu hafta sonu tamamlanacak. Milyonlarca aday geleceğini belirlemek için YKS'ye katılıyor. YKS'nin başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında YKS puan hesaplama oldu. Peki, YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...