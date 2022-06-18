18 Haziran 2022, Cumartesi
YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!
YKS'de baraj kalktı mı? Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ter döküyor. Pazar günü ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. YKS ile birlikte en çok merak edilenler arasında baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri yer alıyor. Peki, YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte üniversite sınavı puan hesaplama işlemleri...
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:55
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