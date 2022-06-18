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Haberler Galeri YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor?

YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor?

YKS OBP hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS'nin ilk oturumu TYT bugün başladı. AYT ve YDT oturumları ise yarın gerçekleştirilecek. YKS sürecinde puan hesaplama işlemleri merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında OBP yer aldı. YÖK tarafından OBP hakkında resmi açıklama geldi. Peki, YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:42
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YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı OBP devlet kaç puan veriyor?

YKS OBP hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor? Üniversite tercihlerinde kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT bugün gerçekleştiriliyor. YKS'ye katılan öğrenciler ve velileri, puan hesaplama işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı OBP devlet kaç puan veriyor?

YKS OBP PUANI NEDİR?

YÖK, yaptığı açıklamada, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" dedi.

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YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı OBP devlet kaç puan veriyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı OBP devlet kaç puan veriyor?

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI EKLENECEK

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

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YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı OBP devlet kaç puan veriyor?

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin derslerden elde ettiği başarı puanıdır.