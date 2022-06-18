18 Haziran 2022, Cumartesi
YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor?
YKS OBP hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS'nin ilk oturumu TYT bugün başladı. AYT ve YDT oturumları ise yarın gerçekleştirilecek. YKS sürecinde puan hesaplama işlemleri merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında OBP yer aldı. YÖK tarafından OBP hakkında resmi açıklama geldi. Peki, YKS OBP puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 YKS TYT Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devlet kaç puan veriyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:42
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