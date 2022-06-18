YKS TYT soruları bugün yayınlanır mı? 2022 ÖSYM TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? SON DAKİKA HABERLER

YKS TYT soruları ve cevapları bugün yayınlanır mı? Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katıldı. Öğrencilerin 2022 TYT'de 120 soruyu cevaplamaları için 165 dakika süre verildi. Sınavdan çıkmaya başlayan öğrenciler, heyecan içinde sınav soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, YKS TYT soruları bugün yayınlanır mı? 2022 ÖSYM TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...