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Haberler Galeri YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 3 milyon 243 bin 425 adayın katılacağı YKS'nin ilk oturumu TYT bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci ve yakınları, kaç yanlışın kaç doğruyu getireceğine yönelik detayları araştırıyor. Her sınav döneminde gündeme gelen 4 yanlış 1 doğru uygulamasına yönelik merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 10:04
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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 3 milyon 243 bin 425 aday, bugün gerçekleştirilecek TYT sınavına katılacak. Geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacak öğrenciler, sınava ait bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YKS sınavında her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.