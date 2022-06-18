18 Haziran 2022, Cumartesi
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 3 milyon 243 bin 425 adayın katılacağı YKS'nin ilk oturumu TYT bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak milyonlarca öğrenci ve yakınları, kaç yanlışın kaç doğruyu getireceğine yönelik detayları araştırıyor. Her sınav döneminde gündeme gelen 4 yanlış 1 doğru uygulamasına yönelik merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.06.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 10:04
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