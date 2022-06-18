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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, sınavın ardından sonuçları beklemeye geçecek. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2022 09:13
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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

GEÇEN YILIN TYT PUANLARININ KULLANIMINDA SON YIL

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

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YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

YKS YASAK OLAN EŞYALAR

Sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.

İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar: