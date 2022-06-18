YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, sınavın ardından sonuçları beklemeye geçecek. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...