26 Haziran 2021, Cumartesi
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YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınavdan yüksek not almayı hedefleyen öğrenciler, sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:10
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