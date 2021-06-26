26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? ÖSYM tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınavdan yüksek not almayı hedefleyen öğrenciler, sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:10
  • 1
  • 15
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin YKS sınavı bugün başladı. 2021-YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Sınava katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını heyecanla beklerken bir yandan da puan hesaplama işlemleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu sistem 2021 YKS sınavı içinde geçerlidir.

  • 3
  • 15
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

  • 4
  • 15
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

  • 5
  • 15
YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.