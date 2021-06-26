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Haberler Galeri YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? YKS 2021 baraj puanı kaç oldu? Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan baraj puanı değiştirilmişti. Bu yılki baraj puanının kaç olduğunu merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM merak edilenleri açıkladı. Peki, YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? İşte 2021 YKS baraj puanı...

Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:07
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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

YKS baraj puanı kaç oldu? Üniversite adaylarının uzun süredir hazırlandığı YKS maratonu başladı. Bugün ilk oturum TYT, yarın ise ikinci orurum AYT ve üçüncü oturum YDT gerçekleştirilecek. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için yüksek not almayı hedefleyen öğrenciler, 2021 yılı YKS baraj puanının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? İşte 2021 YKS baraj puanı ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: