YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.