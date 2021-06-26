26 Haziran 2021, Cumartesi
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YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? YKS 2021 baraj puanı kaç oldu? Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan baraj puanı değiştirilmişti. Bu yılki baraj puanının kaç olduğunu merak eden öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM merak edilenleri açıkladı. Peki, YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? İşte 2021 YKS baraj puanı...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:07
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