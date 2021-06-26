YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YKS'nin ilk oturumu TYT saat 10.15'te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki, YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL