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Haberler Galeri YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YKS'nin ilk oturumu TYT saat 10.15'te başladı ve adaylara 135 dakika süre verildi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Peki, YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 11:27
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YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday katıldı. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından gözler sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmeye çalışan öğrenciler konu hakkında detaylaır araştııyor. Peki, YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturum TYT'nin ardından diğer oturumlara yani AYT ve YDT'ye başvuru yapan adaylar, bu sınavlara 27 Haziran'da katılacak. Üç oturumun da tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta içerisinde soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında ahaber.com.tr'de duyurulacak.

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YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

AYT YDT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

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YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.