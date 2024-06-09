YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

Tercih Dönemi Yakında Başlıyor!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi kısa süre içinde başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin başarı sıralamaları ve kontenjanları belli olacak.

2024 YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli değil. Adaylar, geçmiş yılların puanlarına bakarak önceki yıllarda hangi puanla hangi bölümlere yerleşildiğini görebilir ve tercih listelerini oluşturmaya başlayabilirler.

Bu yıla ait taban puanları, üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda da 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.