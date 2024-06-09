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YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan bu önemli üniversite sınavının sonuçları ise 17 Temmuz'da adaylara açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, adaylar YKS tercih dönemine girecekler. Heyecanlı bekleyiş içinde olan adaylar, şimdiden "2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?" sorusunu sormaya başladılar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:22
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YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

YKS 180 puan altında olan adayların tercih yapabilme durumu gündemde önemli bir yer tutuyor. YKS'de alınan puanlara göre tercih yapma sürecinde, 130, 140, 150, 160, 170 veya 180 puan gibi farklı puan aralıklarında tercihler yapılabilecek. Ancak, hangi üniversitelere ve hangi programlara girilebileceği bu puanlara bağlı olarak değişecek. Peki 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir?

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YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

YKS maratonunu geride bırakan milyonlarca aday, şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını ve tercih döneminin başlamasını bekliyor. İşte YKS sonuçları, tercih tarihleri, taban puanları ve baraj konusunda merak edilenlerin yanıtları:

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YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

YKS Sonuçları 17 Temmuz'da Açıklanacak!

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranından (https://sonuc.osym.gov.tr/) T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecekler.

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YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

Sonuç Ekranında Hangi Bilgiler Yer Alacak?

Adaylar, sonuç ekranında şu bilgilere ulaşabilecek:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları

TYT puanı ve başarı sırası

AYT ve YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli puanlar

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YKS’de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?

Tercih Dönemi Yakında Başlıyor!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi kısa süre içinde başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin başarı sıralamaları ve kontenjanları belli olacak.

2024 YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli değil. Adaylar, geçmiş yılların puanlarına bakarak önceki yıllarda hangi puanla hangi bölümlere yerleşildiğini görebilir ve tercih listelerini oluşturmaya başlayabilirler.
Bu yıla ait taban puanları, üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda da 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.