09 Haziran 2024, Pazar
YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan bu önemli üniversite sınavının sonuçları ise 17 Temmuz'da adaylara açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, adaylar YKS tercih dönemine girecekler. Heyecanlı bekleyiş içinde olan adaylar, şimdiden "2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?" sorusunu sormaya başladılar.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:22
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