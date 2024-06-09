09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki birçok sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu devasa ölçekli sınav, ülke genelinde 3 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Sınavın sona ermesiyle birlikte, adaylar sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını heyecanla beklerken, aynı zamanda YKS puanlarını ve sıralamalarını hesaplamaya başlayacaklar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:09
  • 1
  • 7
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geniş kapsamlı üç oturumdan oluşuyor ve 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından, adayların öncelikli gündem maddelerinden biri puan ve sıralama hesaplamaları oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında, birçok öğrenci, "YKS'de kaç net kaç puan getirir?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu soruların cevapları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için belirli net sayılarına göre puan hesaplamalarını içeren tablolarda saklı.

  • 2
  • 7
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı, şimdi milyonlarca adayın gözü kulağı puan hesaplamalarında. "Hangi testin ağırlığı daha fazla?", "Diploma notu puanımı ne kadar etkiler?", "Kaç net kaç puan getirir?" gibi sorular, tercih dönemi yaklaşırken daha da önem kazanıyor. İşte YKS 2024 puan hesaplama sistemi hakkında detaylı bir rehber:

  • 3
  • 7
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

Ağırlıklı Puanlar İçin Minimum 0,5 Ham Puan Şart!

Hem TYT hem de AYT ve YDT'de ağırlıklı puanlar hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden en az birinden minimum 0,5 ham puan alması gerekiyor. Yani hiçbir testte tamamen boş bırakmamak büyük önem taşıyor.

  • 4
  • 7
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

TYT Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Lisans programlarını hedefleyen adaylar hem TYT hem de AYT'ye girmek zorunda. Sadece ön lisans programları için TYT yeterli.

TYT puanı hesaplanırken, sınavın %40'ı dikkate alınıyor.
AYT Puanı Hesaplama: Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık...
AYT puan hesaplaması, puan türüne göre farklılık gösteriyor.

  • 5
  • 7
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

Sayısal: Matematik (%30), Fizik (%10), Kimya (%10), Biyoloji (%10)

Sözel: Türk Dili ve Edebiyatı (%18), Tarih-1 (%7), Coğrafya-1 (%5), Tarih-2 (%8), Coğrafya-2 (%8), Felsefe Grubu (%9), Din Kültürü (%5)

Eşit Ağırlık: Matematik (%30), Türk Dili ve Edebiyatı (%18), Tarih-1 (%7), Coğrafya-1 (%5)