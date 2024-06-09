09 Haziran 2024, Pazar
YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki birçok sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu devasa ölçekli sınav, ülke genelinde 3 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Sınavın sona ermesiyle birlikte, adaylar sınav çıkışında soru ve cevapların yayımlanmasını heyecanla beklerken, aynı zamanda YKS puanlarını ve sıralamalarını hesaplamaya başlayacaklar.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:09
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