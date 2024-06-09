YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS’de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), geniş kapsamlı üç oturumdan oluşuyor ve 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından, adayların öncelikli gündem maddelerinden biri puan ve sıralama hesaplamaları oluyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında, birçok öğrenci, "YKS'de kaç net kaç puan getirir?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. Bu soruların cevapları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için belirli net sayılarına göre puan hesaplamalarını içeren tablolarda saklı.