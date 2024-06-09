09 Haziran 2024, Pazar
AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı önemli bir sınavdır. Bu sınavda stratejiler belirlemek önemlidir ve adaylar genellikle kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü merak ederler. ÖSYM'nin üniversite sınavı kılavuzunda bu detaylar net olarak belirtilir. 2024 YKS sınavında ise 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği konusu, ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Peki YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:09
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