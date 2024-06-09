AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı? 

YKS Puan Hesaplama Aşamaları:

Ham Puan Hesaplama: Adayların her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Standart Puan Hesaplama: Tüm adayların her testten aldığı ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması hesaplanıyor. Bu değerler kullanılarak, tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Ağırlıklı Puan Hesaplama: TYT ve AYT'deki standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak, adayların ağırlıklı puanları (A-TYT, ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanıyor.

TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Hesaplanması: Ağırlıklı puanlar, 100 ile 500 arasında değişen TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülüyor.