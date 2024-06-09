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AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı? 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı önemli bir sınavdır. Bu sınavda stratejiler belirlemek önemlidir ve adaylar genellikle kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü merak ederler. ÖSYM'nin üniversite sınavı kılavuzunda bu detaylar net olarak belirtilir. 2024 YKS sınavında ise 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği konusu, ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Peki YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:09
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AYT-YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu üniversite adaylarının heyecanla beklediği bir sınavdır. Adaylar, sınav stratejilerini belirlerken kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü öğrenmek istiyorlar. 2024 YKS sınavı için ÖSYM'nin resmi açıklamaları bu konuda net bir bilgi sunmaktadır. Adayların puanlarının hesaplanmasında doğru cevap sayısından yanlış cevapların belli bir oranda çıkarılmasıyla netler belirlenir. Peki YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

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AYT-YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

YKS 2024 Sınav Takvimi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran Cumartesi, saat 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 9 Haziran Pazar, saat 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT): 9 Haziran Pazar, saat 15.45

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AYT-YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

YKS'de 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor!

ÖSYM'nin açıkladığı puan hesaplama sistemine göre, her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabın puanını götürüyor. Yani adayların net sayılarını hesaplarken bu önemli detaya dikkat etmeleri gerekiyor.

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AYT-YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

YKS Puan Hesaplama Aşamaları:

Ham Puan Hesaplama: Adayların her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Standart Puan Hesaplama: Tüm adayların her testten aldığı ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması hesaplanıyor. Bu değerler kullanılarak, tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Ağırlıklı Puan Hesaplama: TYT ve AYT'deki standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak, adayların ağırlıklı puanları (A-TYT, ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanıyor.

TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Hesaplanması: Ağırlıklı puanlar, 100 ile 500 arasında değişen TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülüyor.

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AYT-YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS’de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?

Önemli Notlar:

TYT puanı olmayan, hesaplanamayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar bile SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmıyor.

İptal edilen veya cevabı değişen sorular, puan hesaplamasında değerlendirme dışı bırakılıyor.