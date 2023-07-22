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Haberler Galeri YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercihleri sırasında öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. YKS programları ve kontenjanları ön kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı! Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?, YKS tercih robotu nasıl kullanılır, nasıl tercih yapılır? İşte, üniversite tercihleri hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:27
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YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS TERCİH EKRANI 2023! YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci sonuçların ardından tercih sürecine odaklandı. Üniversite adayları en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yaparak 24 adet tercihte bulunabilecekler. Peki, YKS tercihleri nasıl kullanılır, tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, 2023 YÖK Atlas tercih robotu ile YKS tercih kılavuzu hakkında detaylar...

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YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM takviminde yer akdığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor. YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

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YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.