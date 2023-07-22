22 Temmuz 2023, Cumartesi
YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercihleri sırasında öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. YKS programları ve kontenjanları ön kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı! Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?, YKS tercih robotu nasıl kullanılır, nasıl tercih yapılır? İşte, üniversite tercihleri hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:27
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