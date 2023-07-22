51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer'in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

Son hali görenleri şoke etti! Bir dönem 140 kilo olan ünlü komedyen Ata Demirer, şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. Geçtiğimiz aylarda 22 kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar hayranlarının dikkatini çekti. Günden güne daha da zayıflayan Demirer'in diyet listesi merak konusu oluyor. İşte, Ata Demirer'in zayıflama sırrı!