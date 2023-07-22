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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer'in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

Son hali görenleri şoke etti! Bir dönem 140 kilo olan ünlü komedyen Ata Demirer, şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. Geçtiğimiz aylarda 22 kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar hayranlarının dikkatini çekti. Günden güne daha da zayıflayan Demirer'in diyet listesi merak konusu oluyor. İşte, Ata Demirer'in zayıflama sırrı!

Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:01
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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer’in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada gündem yaratıyor. Katıldığı bir programda nasıl kilo verdiğini açıklayan Demirer, meğer böyle zayıflamış. Yeni görünütüsüyle sık sık paylaşım yapan Demirer'in fotoğraflarına binlerce yorum yağıyor. İşte, Ata Demirer'in kilo verme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer’in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

Ünlü komedyen, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönem 140 kilo olan Demirer nasıl kilo verdiğini açıkladı. İşte 27 kilo veren ünlü komedyenin zayıflık sırları...

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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer’in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

4-5 ayda 22 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda nasıl kilo verdiğini anlatan Demirer, "4 - 5 ayda 22 kilo verdim" demişti.

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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer’in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

Demirer ayrıca, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." açıklamasında bulundu.

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51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer’in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...

"MEĞER GLUTENLE İLGİLİ SORUNUM VARMIŞ"

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm, diyetisyenle de yapmadım. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış.