ANA SAYFA
YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den gelecek müjdeli haber heyecanla bekleniyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 13:10
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14