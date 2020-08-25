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Haberler Galeri YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların bu hafta açıklanacağını duyurmuştu. Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den gelecek müjdeli haber heyecanla bekleniyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 13:10
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YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Üniversite kayıt takvimi için geri sayım başlarken, sonuçların açıklanacağı tarih için heyecan daha da arttı. Gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta (bu hafta) içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.