YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Üniversite kayıt takvimi için geri sayım başlarken, sonuçların açıklanacağı tarih için heyecan daha da arttı. Gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...