17 Haziran 2023, Cumartesi
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık (SÖZ, EA, SAY, DİL) kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!
YKS 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı sorusunun cevabı aratılan konular arasında yer alıyor. Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. YKS'ye giren öğrenciler arama motorlarında sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini araştırıyor. Ayrıca YKS taban puanları da merak ediliyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 16:07
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