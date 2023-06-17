YKS baraj puanı kaç? ÖSYM Üniversite Sınavından en az kaç puan almalıyım? YKS baraj puanı 2023 | Kalktı mı, var mı?

YKS heyecanı öğrencileri sararken bir yandan da baraj puanı araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanı araştırılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde YKS'ye (AYT, TYT, YDT) girecek öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşecek. Ancak tercih yapılabilmesi için belirli bir puanın üstünde yapmak gerekiyor. Peki ÖSYM YKS'den en az kaç puan almalıyım?