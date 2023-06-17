17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

YKS'ye giren öğrenciler bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olan bölümlerin başarı sıralaması merak ediliyor. Adaylar için sınav ve tercih döneminde kılavuz görevi gören YÖK ATLAS ile öğrenciler üniversiteler ve taban puanları hakkında bilgi edinebiliyor. Peki YKS 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:08
  • 1
  • 20
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

YKS 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı sorusunun cevabı aratılan konular arasında yer alıyor. YKS'ye giren öğrenciler arama motorlarında sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini araştırıyor. Ayrıca YKS taban puanları da merak ediliyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf

  • 3
  • 20
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği

  • 4
  • 20
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı

  • 5
  • 20
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı