17 Haziran 2023, Cumartesi
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!
YKS'ye giren öğrenciler bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olan bölümlerin başarı sıralaması merak ediliyor. Adaylar için sınav ve tercih döneminde kılavuz görevi gören YÖK ATLAS ile öğrenciler üniversiteler ve taban puanları hakkında bilgi edinebiliyor. Peki YKS 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:08
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