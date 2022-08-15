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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

YKS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları bugün açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye hangi tarihte kayıt yapacaklarını araştırıyor. ÖSYM konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:47
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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıt takvimi gündeme geldi. ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda üniversite kayıtlarına ilişkin detaylar açıklandı. YKS üniversite kayıtları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

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YKS üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.