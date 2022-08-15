ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

ÖSYM çöktü mü? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM sisteminde yoğunluk yaşanıyor. ÖSYM'ye giriş yapmak isteyen öğrenciler son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin sayfasını açtığında "The service is unavailable." hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor? İşte cevaplar...