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Haberler Galeri ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

ÖSYM çöktü mü? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM sisteminde yoğunluk yaşanıyor. ÖSYM'ye giriş yapmak isteyen öğrenciler son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin sayfasını açtığında "The service is unavailable." hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:40
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ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

Son dakika... ÖSYM çöktü mü? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesini açmaya çalışan öğrenciler "The service is unavailable." hatası ile karşılaşıyor. Bu kapsamda "ÖSYM çöktü mü?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÖSYM'nin resmi internet adresinde yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM sistemine akın ediyor. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle ÖSYM'ye girişte aksamalar yaşanıyor.

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ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILAAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS ek tercih takvimi henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından bugün içerisinde 2. tercih takviminin açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri açıklanr açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM çöktü mü son dakika | ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları neden girilmiyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.