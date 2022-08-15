KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştikleri üniversiteye yakın konumda bulunan KYK yurduna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler başvuru takvimini araştırmaya başladı. 2022-2023 KYK yurt başvuruları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte cevaplar...