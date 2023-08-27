HaberlerGaleriYKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
Üniversite e-Kayıt ekranıyla ilgili yapılan araştırmalar, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşen öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı sorusu, kayıt hakkı kazanan adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. E-Devlet üzerinde yer alan e-Kayıt ekranına T.C. kimlik numarasıyla erişim sağlanabilecek. Peki YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı?