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Haberler Galeri YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?

Üniversite e-Kayıt ekranıyla ilgili yapılan araştırmalar, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşen öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Üniversite kayıtlarının nasıl yapılacağı sorusu, kayıt hakkı kazanan adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. E-Devlet üzerinde yer alan e-Kayıt ekranına T.C. kimlik numarasıyla erişim sağlanabilecek. Peki YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 16:29
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YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? Nasıl yapılır?

Üniversite kayıtlarının nasıl gerçekleşeceği, kayıt hakkı kazanan adayların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. E-Devlet platformundaki e-Kayıt ekranına, T.C. kimlik numarasıyla erişim sağlanabileceği unutulmamalıdır. Merak edilen bir diğer önemli konu ise YKS e-Kayıt tarihlerinin ne zaman olduğu. Peki 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? İşte ÖSYM son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? Nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE ONLINE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

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YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? Nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE E KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

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YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? Nasıl yapılır?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

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YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı? Nasıl yapılır?

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

E-Kayıtlar başladığında ana ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS ÜNİVERSİTE E-DEVLET ONLINE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN!