27 Ağustos 2023, Pazar
İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi
İstanbul Maltepe Meydan Projesi için geçtiğimiz günlerde bir kafeden yol genişletmesi için yer isteyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 17 ağacı acımadan kesti. Maltepe'nin yıllarca nefes almasını sağlayan ağaçların kesilmesine Maltepe halkı tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 27.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 16:15
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