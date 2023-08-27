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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

İstanbul Maltepe Meydan Projesi için geçtiğimiz günlerde bir kafeden yol genişletmesi için yer isteyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, 17 ağacı acımadan kesti. Maltepe'nin yıllarca nefes almasını sağlayan ağaçların kesilmesine Maltepe halkı tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 16:15
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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

PROJE UZUN SÜREDİR TAMAMLANAMADI

Maltepe'de çalışmaları uzun süredir devam eden ve vatandaşın kabusu olan Maltepe Meydan Projesi için İBB tarafından ağaç katliamı gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

KAFEDEN PAY İSTENDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu genişletmek için proje alanında bulunan bir kafeden 5 metrelik bir pay istedi.

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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

17 AĞACA ACIMADAN KIYDILAR

Dün gece saatlerinde alana yol çalışması için gelen İBB ekipleri, 17 ağacın kesimini gerçekleştirdi.

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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

AÇIKLAMA YOK!

CHP'li Maltepe Belediyesi Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ağaçların kesilmesine dair hiçbir açıklama yapılmadı.

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İBB’den ağaç katliamı! Maltepe Meydan Projesi için 17 çam ağacı kesildi

HALK TEPKİLİ!

Maltepe'nin yıllarca nefes almasını sağlayan ağaçların kesilmesine Maltepe halkıçok sert tepki gösterdi.