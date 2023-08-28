28 Ağustos 2023, Pazartesi
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu
Çanakkale'de, tüm kurumların desteği ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 dolmadan kontrol altına alınan ancak, 4 bin hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ortalarda görülmedi. Bir haftadır kayıp olan Ülgür Gökhan, önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:55
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