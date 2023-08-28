CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

Çanakkale'de, tüm kurumların desteği ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 dolmadan kontrol altına alınan ancak, 4 bin hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ortalarda görülmedi. Bir haftadır kayıp olan Ülgür Gökhan, önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL