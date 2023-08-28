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Haberler Galeri CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

Çanakkale'de, tüm kurumların desteği ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 dolmadan kontrol altına alınan ancak, 4 bin hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ortalarda görülmedi. Bir haftadır kayıp olan Ülgür Gökhan, önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:55
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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

Çanakkale'de geçen hafta bir yerleşim yerinin hemen yanında çıkan yangın, ormana sıçradı. 15 kilometrelik alana yayılan alevler, Tarım ve Orman Bakanı Osman Yumaklı başta olmak üzere birçok devlet yetkilisi ve kurumunun dayanışması ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 saat dolmadan kontrol altına alındı.

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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

2 bin 650 hektarı ormanlık alan, 4 bin 80 hektar alanın etkilendiği yangın sırasında sahada hiç gözükmeyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise X hesabından, "Yangınlar ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Umarım en kısa sürede söndürülür" paylaşımı yapmakla yetindi.

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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

"HASTAYDIM"

Yangın bölgesine hiç uğramayan Ülgür Gökhan'ın, tatilde olduğu iddia edildi.

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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

Ülgür Gökhan ise, yangının başladığı gün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yattığı yönünde yazılı bir açıklama yapmakla yetindi. Fakat kamuoyuna, bunu ispatlayan bir rapor ya da belge sunmadı.

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CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ortaya çıktı! Yangından kaçtı düğüne koştu

Ülgür Gökhan'a vekâlet eden Yardımcısı İrfan Mutluay ise Başkan'ın istirahat hakkını kullandığını belirterek, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekâleten baktım. Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.