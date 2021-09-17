YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS boş kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TYT 150 puan ve üstü alanlar için gerçekleştirilen ikinci tercih döneminde gözler boş kontenjanlar ve taban puanlara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2. tercihlere ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, YKS üniversite boş kontenjanlar listesi nereden görüntülenir? 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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