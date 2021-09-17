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Haberler Galeri YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS boş kontenjanlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TYT 150 puan ve üstü alanlar için gerçekleştirilen ikinci tercih döneminde gözler boş kontenjanlar ve taban puanlara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2. tercihlere ilişkin tüm detaylar belli oldu. Peki, YKS üniversite boş kontenjanlar listesi nereden görüntülenir? 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 15:55
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YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS üniversite boş kontenjanlar listesi belli oldu. ÖSYM tarafından üniversite ek yerleştirme takviminin açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilre boş kontenjan ve taban puan bilgilerini araştırmaya başladı. 2021 YKS 2. ek tercih dönemi hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS üniversite boş kontenjanlar listesi nereden görüntülenir? 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (LİSANS)

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YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS ikinci tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için de ilave tercih alınacak. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.