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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...
KYK yurtları ne zaman açılacak? 6-12 Eylül tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuları sonuçlandı. 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirilerek sonuçlandırılan KYK yurt başvurularının ardından gözler yurt açılış tarihine çevrildi. Başvurdukları yurtlara yerleşen öğrenciler, yurtlara ne zaman gidebileceklerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.