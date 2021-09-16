KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

YURTLARDA SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek.