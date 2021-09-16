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Haberler Galeri KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

KYK yurtları ne zaman açılacak? 6-12 Eylül tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuları sonuçlandı. 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirilerek sonuçlandırılan KYK yurt başvurularının ardından gözler yurt açılış tarihine çevrildi. Başvurdukları yurtlara yerleşen öğrenciler, yurtlara ne zaman gidebileceklerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 18:34
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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

KYK yurtları ne zaman açılacak? Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yurt açılış tarihlerine çevrildi. Başvuru sonuçları, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak. KYK yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. Öğrencileri ağırlamaya hazırlanan KYK yurtlarında ücret ve beslenme yardımı da belli oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK yurtlarının açılış tarihi henüz duyurulmadı. Bizde son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

YURTLARDA SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek.

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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

YURTLAR 6 KATEGORİYE AYRILIYOR

Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

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KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...

Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.

Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.